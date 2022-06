Reino Unido irá fornecer lança-foguetes à Ucrânia

O Reino Unido irá fornecer à Ucrânia lançadores de foguetes com alcance de 80 km, para o combate à ofensiva russa, anunciou o Ministério da Defesa nesta segunda-feira, seguindo o exemplo dos Estados Unidos.



Esses sistemas M270 MLRS "irão aumentar significativamente a capacidade das forças ucranianas", afirmou o ministério. A decisão foi tomada em "estreita coordenação" com Washington, que anunciou na semana passada o fornecimento de equipamentos Himars com alcance de 80 km, ou seja, lança-foguetes múltiplos montados em blindados leves.



Os ucranianos pediam lançadores de foguetes há algum tempo, para atacar as posições russas enquanto instalam suas baterias mais longe da frente. No entanto, o presidente americano, Joe Biden, descartou fornecer à Ucrânia sistemas de lançamento de foguetes de longo alcance que possam chegar à Rússia, para evitar que os Estados Unidos sejam vistos como co-beligerantes.



"Se a comunidade internacional mantiver seu apoio, a Ucrânia pode vencer", defendeu o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace. "A estratégia da Rússia está mudando, e nosso apoio também deve mudar", acrescentou, enfatizando que as novas armas permitirão aos ucranianos "uma melhor proteção contra o uso brutal da artilharia de longo alcance, à qual as forças de Putin recorreram indiscriminadamente para arrasar cidades".



O apoio militar do Reino Unido à Ucrânia já soma 937 milhões de dólares.