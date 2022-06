Bolívia confirma nova onda de Covid

O Ministério da Saúde boliviano anunciou neste domingo que enfrenta a quinta onda de infecções por Covid-19 no país, situação ratificada por um aumento dos casos nas últimas semanas.



"Declaramos o início da quinta onda epidemiológica na Bolívia", disse o ministro da Saúde, Jeyson Auza, informando que na última semana epidemiológica foram registados 1.609 novos casos confirmados, 308 a mais do que na semana anterior.



Os departamentos que registram os maiores aumentos de infecções são La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando e Oruro.



Auza destacou que a Bolívia tem uma estratégia que permitiu reduzir a letalidade na quarta onda, motivo pelo qual se continuará trabalhando em "vigilância epidemiológica, como se estivéssemos no pico da pandemia".



Segundo o último relatório oficial sobre a vacinação, mais de 55% da população conta com o esquema completo. Com uma população de 11,5 milhões de habitantes, o país acumula um total de 910.134 infectados e 21.949 mortos desde o início da pandemia (em março de 2020).