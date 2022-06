Autoridades afirmam que Ucrânia controla metade de Severodonetsk

Autoridades ucranianas afirmaram neste domingo que o Exército controla metade da cidade de Severodonetsk, cenário de intensos combates com tropas russas e considerado um ponto-chave na ofensiva russa no leste da Ucrânia.



"Nossas forças armadas limparam metade" da cidade, após forçarem as tropas russas a se retirar, disse o governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai, em entrevista divulgada em suas redes sociais.



Severodonetsk é a maior cidade que permanece em mãos ucranianas na região de Lugansk, no Donbass, onde as forças russas avançam gradualmente nas últimas semanas, depois de se retirarem ou de terem sido afastadas de outras áreas.



As tropas ucranianas evitaram a duras penas uma ofensiva total pela cidade, e recuperaram terreno nos últimos dias.