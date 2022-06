Governismo desponta como favorito para eleger governadores em 4 estados mexicanos

Os eleitores de seis dos 32 estados do México votam neste domingo (5) para eleger seus governadores em pleitos nos quais o partido governista Morena (esquerda) poderia sair fortalecido com vistas às eleições presidenciais de 2024.



Cerca de 11,7 milhões de eleitores estão convocados a votar em Quintana Roo (leste), Aguascalientes, Durango (norte), Hidalgo (centro), Oaxaca (sul) e Tamaulipas (nordeste).



As seções eleitorais abriram às 8h00 (10h00 em Brasília) e fecharão às 18h00 (20h00 em Brasília). O Instituto Nacional Eleitoral (INE) realizará uma contagem estatística para divulgar esta noite as tendências de voto.



Em Oaxaca, na comunidade de Copalita, foi noticiado que alguns moradores atearam fogo a uma seção eleitoral em protesto porque o governo não enviou ajuda após a passagem do furacão Agatha, que deixou nove mortos.



O Ministério Público desse estado, por sua vez, informou que está investigando a morte, ocorrida na sexta-feira, de Carlos Eduardo López, médico de profissão, militante do Morena e que, segundo a imprensa local, seria próximo do candidato a governador, Salomón Jara. Ainda não se sabe se o crime teria motivação política.



"Tudo vai transcorrer de forma tranquila", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador em breves declarações aos jornalistas sobre a situação em Oaxaca.



Segundo pesquisas do instituto Integralia, os candidatos do Morena, partido do presidente e que já governa 16 estados, chegam com uma vantagem confortável para vencer a oposição em Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca e Tamaulipas.



O conservador Partido Ação Nacional (PAN), segundo as previsões, conseguiria manter o governo de Aguascalientes.



Por outro lado, o Partido Revolucionário Institucional (PRI) tem pequena chance de triunfo em Durango, onde as pesquisas colocam o seu candidato empatado com o postulante governista.



Em caso de derrota, o PRI, que governou o México por sete décadas, conservaria apenas dois estados, contra 15 em 2018, e chegaria bastante enfraquecido para as eleições de 2024.



O Morena, fundado em 2012 por López Obrador após seu rompimento com o PRD (esquerda), vem crescendo desde a eleição de 2018, quando ganhou seus primeiros cinco governos estaduais.



Os distritos são considerados fundamentais para mobilizar o eleitorado nas eleições federais, como as de 2024, nas quais serão escolhidos o presidente e os novos integrantes do Congresso bicameral, além de milhares de cargos locais.



Ao contrário das eleições gerais intermediárias de 2021, marcadas pelo assassinato de mais de uma centena de políticos, inclusive vários candidatos, a campanha atual transcorreu sem maiores sobressaltos.



Contudo, o tema da segurança foi central em estados como Durango e Tamaulipas, onde os cartéis disputam há anos o controle das rotas do tráfico de drogas, e Quintana Roo, a joia turística onde ficam Cancún, a Riviera Maia e Tulum, balneários que recentemente presenciaram ataques armados em plena luz do dia.



Além disso, Quintana Roo elegerá deputados locais, enquanto em Durango também haverá votação para prefeituras e legisladores.