Acidente de ônibus deixa ao menos 22 mortos na Índia

Pelo menos 22 pessoas morreram, outras sete ficaram gravemente feridas e uma está desaparecida depois que um ônibus tombou por um desfiladeiro neste domingo (5), em uma região montanhosa do norte da Índia, informou a polícia à AFP.



O veículo transportava 30 pessoas, incluído o motorista, para Yamunotri, um remoto centro de peregrinação hindu no estado de Uttarakhand, na região do Himalaia.



O acidente aconteceu em Uttarkashi, cerca de 160 quilômetros da capital estadual, Dehradun, e as autoridades locais confirmaram a morte de 22 pessoas.



"Os feridos foram levados para os hospitais mais próximos", disse à AFP o superintendente da polícia distrital, Arpan Yaduvanshi.



Yaduvanshi acrescentou que os socorristas continuavam os trabalhos de busca por um passageiro desaparecido e que o número de mortos "poderia aumentar ainda mais".



Uttarakhand conta com alguns dos lugares mais sagrados do hinduísmo e recebe milhões de peregrinos todos os anos, mas tem uma rede de estradas em péssimas condições e bastante perigosa.



Segundo o governo indiano, a cada ano morrem no país cerca de 150.000 pessoas em acidentes de trânsito.