Tiroteio caótico deixa ao menos 3 mortos nos EUA

Pelo menos três pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas na manhã deste domingo (5) em uma cidade no estado do Tennessee, no sul dos Estados Unidos, após uma troca de tiros e atropelamentos provocados por veículos que fugiam do local, informou a polícia.



O incidente aconteceu apenas duas horas depois de outro tiroteio, registrado na Filadélfia, que deixou três mortos e 11 feridos.



"Neste momento, podemos confirmar 14 vítimas de disparos e outras três que foram atropeladas por veículos que tentavam fugir do local", disse aos jornalistas a chefe de polícia da cidade de Chattanooga, Celeste Murphy.



"Foram confirmadas três mortes, duas delas relacionadas com ferimentos provocados por arma de fogo e uma por lesões sofridas após um atropelamento", relatou a oficial.



Murphy disse que, entre os feridos, havia pelo menos um menor de idade e que diversas vítimas permaneciam em estado crítico.



Segundo a oficial, "definitivamente havia mais de um atirador" no incidente, que ocorreu perto do restaurante Mary's Bar and Grill, no centro de Chattanooga, uma cidade de 180.000 habitantes.



Até o meio-dia (13h00 em Brasília) deste domingo, ninguém havia sido detido por relação com o incidente. "Esta é uma situação bastante complexa", acrescentou Murphy.



Este episódio de violência em Chattanooga acontece apenas uma semana depois que seis pessoas ficaram feridas em outra troca de tiros na cidade.



Os Estados Unidos vêm sofrendo há várias semanas com uma onda de violência armada e ataques de atiradores, incluídas as tragédias em uma escola de ensino fundamental em Uvalde, Texas, e em um supermercado em Buffalo, Nova York, que deixaram dezenas de mortos.