A rainha Elizabeth II fez uma aparição surpresa, neste domingo (5), na varanda do Palácio de Buckingham para acenar para a multidão no último dia de comemorações por seus 70 anos de reinado.



Vestida de verde, a soberana de 96 anos, ausente da maioria dos eventos de seu jubileu de platina, apareceu acompanhada de seus herdeiros Charles e William, com esposas e filhos, antes do hino britânico 'God Save the Queen'.