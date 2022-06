Maduro celebra 'passos significativos' dos EUA após licenças a petroleiras

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, comemorou neste sábado os "passos suaves, mas significativos", dos Estados Unidos ao "concederem licenças" a empresas petroleiras para operarem no país, no âmbito da flexibilização das sanções econômicas impostas ao governo chavista.



"Há uma semana, os Estados Unidos deram alguns passos suaves, mas significativos, ao concederem licenças à Chevron, Eni e Repsol para iniciarem processos que levem a produzir gás e petróleo na Venezuela, para exportar aos seus mercados naturais", disse o presidente em entrevista a uma rádio argentina, da qual a presidência venezuelana divulgou trechos.



A Casa Branca anunciou no mês passado a flexibilização de algumas sanções impostas ao governo Maduro em 2019, incluindo um embargo petroleiro.