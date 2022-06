Forças da Ucrânia tentam restabelecer 'controle total' de Severodonetsk (prefeito)

O Exército ucraniano tenta "restabelecer o controle total" de Severodonetsk, cidade-chave na luta contra as forças russas no leste do país, informou neste sábado Olexandre Striuk, prefeito da cidade.



"Houve um certo sucesso" das tropas russas, "que conseguiram entrar na cidade e tomar o controle de boa parte dela, dividindo-a em duas", detalhou o prefeito em entrevista transmitida na conta oficial da região no Telegram. "Nossos soldados, no entanto, conseguiram se mobilizar novamente e construir uma linha de defesa. Atualmente, fazemos todo o possível para restabelecer o controle total da Ucrânia" em Severodonetsk.



O Ministério da Defesa russo havia indicado hoje que os soldados ucranianos estavam se retirando daquela cidade, "depois de terem sofrido perdas críticas, de até 90% das unidades" e concentrados na cidade vizinha de Lysychansk.



"A situação é bastante difícil, fazemos o possível para expulsar o inimigo da cidade. Os combates nas ruas continuam acompanhados de disparos de artilharia constantes", explicou Striuk. "Nossas forças armadas estão confiantes."



O estado-maior ucraniano ressaltou em entrevista coletiva que "os combates pelo controle total de Severodonetsk continuam", sem divulgar detalhes.



Moscou quer conquistar todo o território das regiões de Donetsk e Lugansk, parcialmente controladas por separatistas pró-Rússia desde 2014. Severodonetsk, que tinha cerca de 100.000 habitantes antes da guerra, é um ponto-chave da ofensiva russa na região do Donbass.