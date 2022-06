Avião privado sobrevoa casa de praia de Biden, acionando procedimento de segurança

Um avião privado entrou "por erro" no espaço aéreo sobre a casa de praia onde Joe Biden passa o fim de semana, disse neste sábado (4) um funcionário da Casa Branca, detalhando que "não se tratou de um ataque".



"Foi tomada uma medida de precaução", afirmou.



O presidente e sua esposa Jill Biden foram retirados brevemente antes de retornarem à residência no balneário de Rehoboth, que fica cerca de 200 km ao leste de Washington. "Estão a salvo", disse o funcionário, que não quis ser identificado.



Pouco antes das 13h00 locais (14h00 em Brasília), um avião privado entrou no espaço aéreo restrito sobre Rehoboth "depois de ingressar por erro em uma área segura", disse em comunicado o Serviço Secreto, o corpo responsável pela segurança dos presidentes dos EUA.



A aeronave foi "escoltada imediatamente" para fora do espaço aéreo restrito.



"Uma investigação inicial revela que o piloto não estava usando o canal de rádio correto", "não respeitou" as instruções emitidas pelas autoridades e "não seguiu a rota anunciada", acrescentou o corpo de segurança.



"O Serviço Secreto vai interrogar o piloto", conclui a nota.