O chefe do Estado-Maior do exército da Albânia, Bajram Begaj, foi eleito neste sábado (4) presidente deste país dos Bálcãs e membro da Otan, em uma votação no parlamento.



Trata-se de um cargo, sobretudo, honorário, embora o presidente desempenhe um papel importante no Poder Judiciário, pois indica três dos nove membros do tribunal constitucional, e também é o comandante supremo das forças armadas.



O general Begaj, de 55 anos, foi nomeado no parlamento pela maioria socialista do primeiro-ministro Edi Rama.



Ele sucederá Ilir Meta, um crítico feroz do governo que deixará o cargo em 24 de julho.