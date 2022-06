Sobe para 5 o número de mortos em acidente de trem na Alemanha

O descarrilamento na sexta-feira de um trem no sul da Alemanha deixou cinco mortos e 44 feridos, segundo o novo balanço divulgado pela polícia neste sábado (4), depois que um novo corpo foi encontrado.



A contagem anterior, divulgada na sexta-feira, falava de 4 mortos e 30 feridos.



"Por ora, não acreditamos que haja mais vítimas. Mas não posso estar completamente seguro", declarou aos jornalistas Frank Wellig, responsável adjunto da polícia regional.



Wellig também explicou que quatro das vítimas eram mulheres adultas e que são 44 feridos no total, a maioria menores de idade.



O acidente aconteceu na tarde desta sexta quando muitos estudantes regressavam para passar um fim de semana prolongado, pois na segunda é feriado.



De acordo com a polícia, o trem regional estava "abarrotado", com cerca de 140 pessoas a bordo.



Contudo, as causas do acidente ainda são desconhecidas.



O acidente aconteceu dois dias depois da entrada em vigor de uma assinatura mensal de 9 euros que permite viajar em todos os trens regionais da Alemanha, uma oferta que atraiu os alemães e gera temores de superlotação dos trens.



Os responsáveis da companhia nacional Deutsche Bahn tinham manifestado preocupação antes da entrada em vigor da assinatura pelo estado de uma rede ferroviária em plena renovação, após anos de reduções de investimento.



O acidente ferroviário mais grave da história da Alemanha aconteceu em 1998, quando um trem de alta velocidade descarrilou em Eschede (norte), deixando 101 mortos.