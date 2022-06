Bombardeio russo destrói famoso mosteiro no leste da Ucrânia, afirma Kiev

A igreja de madeira de um famoso mosteiro ortodoxo do leste da Ucrânia ficou destruída após ser atingida por um novo bombardeio russo, disse neste sábado (4) o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que lembrou que quatro monges haviam morrido em um bombardeio anterior.



"A artilharia russa bombardeou novamente a lavra [estabelecimento monástico ortodoxo] de Sviatohirsk", na região de Donetsk, um dos principais mosteiros ortodoxos da Ucrânia, afirmou Zelensky em uma mensagem acompanhada de vídeo no aplicativo Telegram.



O líder ucraniano lembrou que o estabelecimento religioso já tinha sido atingido esta semana por ataques russos, "que provocaram a morte de quatro monges e deixaram outros quatro feridos".



No mosteiro havia cerca de 300 civis, entre eles 60 crianças, que buscavam abrigo dos bombardeios.



O mosteiro de Sviatohirsk é um dos mais conhecidos da Ucrânia e, antes da guerra, atraía milhares de peregrinos todos os anos.