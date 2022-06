Exército birmanês é acusado de incendiar centenas de casas no norte do país

O exército de Mianmar teria incendiado centenas de casas durante uma operação de três dias na região de Sagaing, no norte do país, segundo denúncias de moradores e da mídia local.



Esta região tem sido palco de combates violentos e represálias sangrentas desde o golpe militar de 2021 e tem uma "força de defesa popular", grupo de milicianos da oposição, que entram em confronto regularmente com o exército.



De acordo com os moradores de Sagaing e a mídia local, soldados incendiaram centenas de casas por três dias na semana passada nas cidades de Kinn e Ke Taung.



A incursão começou em 26 de maio, quando soldados invadiram esses vilarejos, atirando para o alto e mandando os moradores fugirem, disse um morador que falou sob condição de anonimato.



"Na manhã seguinte, vimos fumaça subindo de nossa aldeia antes de partirem", explicou.



"Mais de 200 casas foram totalmente incendiadas. A minha está totalmente destruída, não sobrou nada além das fundações de concreto", contou.



Imagens filmadas com um drone e obtidas pela AFP mostram colunas de fumaça subindo acima desses municípios, localizados às margens do rio Chindwin.



Imagens de satélite fornecidas pela NASA também mostraram incêndios na semana passada nas cidades de Ke Taung e Kinn.



Soldados "destruíram nossas casas", disse um morador de Ke Taung que pediu para usar o pseudônimo de Aye Tin.



"E também queimaram barcos a motor que usávamos para transporte e para levar comida para nossa aldeia", acrescentou.



"Minha vida está em ruínas, perdi minha casa e não tenho mais nada para viver", lamentou.



A junta birmanesa negou em várias ocasiões que o exército tenha incendiado casas e atribuiu essas ações a "terroristas".