Quatro mortos e quatro desaparecidos após fortes chuvas na Nicarágua

Quatro pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas devido a dois deslizamentos de terra e ao transbordamento de rios causados pelas fortes chuvas na Nicarágua, informou uma fonte oficial na sexta-feira.



Na comunidade El Jilguero, localizada no município de Wiwilí, no departamento norte de Jinotega, a tempestade provocou um deslizamento de terra nas últimas horas que deixou dois mortos, indicou o Sistema Nacional de Prevenção, Mitigação e Atenção a Desastres (Sinapred) em comunicado.



Os mortos foram identificados como Juan Picado, 24 anos, e Bertilia González, 47 anos.



Também no departamento de Jinotega, uma família de quatro pessoas foi arrastada por um deslizamento de terra na comunidade Runflín de Bocay, disse o Sinapred, sem especificar a data do evento.



José Rivera, 32, e sua esposa Auxiliadora González, 26, morreram, enquanto seus filhos Melvin, de oito meses, e Maryury, de dois anos, estão desaparecidos, informou a entidade.



Segundo a imprensa local, o deslizamento de terra na comunidade Runflín ocorreu na madrugada de quarta-feira, 1º de junho.



Finalmente, na cidade de Pie del Cerro Gacho, em Bocay, as chuvas provocaram o desabamento de duas casas, cujos "proprietários Manuel Villagra, 39, e Nidia Rodríguez, 35, estão desaparecidos", acrescentou o Sinapred.



A entidade estima que as chuvas tenham afetado até agora mais de 100 casas, duas pontes suspensas e sete quilômetros de tubulação de água potável em pelo menos 12 comunidades do norte do país.