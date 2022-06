Wall Street encerrou uma nova semana em queda nesta sexta-feira, apesar de o relatório sobre o emprego nos Estados Unidos mostrar um mercado de trabalho sólido, em meio às preocupações com a inflação e uma possível recessão.



O Dow Jones caiu 1,05%, a 32.899,70 pontos; o Nasdaq, 2,47%, a 12.012,73 pontos, e o S&P; 500, 1,63%, a 4.108,54 pontos. Ao longo da semana, o Dow Jones e o S&P; 500 caíram cerca de 1%, e o Nasdaq, 1,25%.



"Esse relatório sobre o emprego é muito bom para convencer o mercado de que o Fed fará uma pausa em seus aumentos dos juros depois do aumento de 50 pontos-base previsto para junho e julho", resumiu Patrick O'Hare, do Briefing.com.



