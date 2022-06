Tempestades deixam dois mortos e um desaparecido em Cuba

Fortes chuvas causadas pelos resquícios do furacão Agatha atingiam nesta sexta-feira várias províncias e a capital de Cuba e deixaram dois mortos, um desaparecido, uma pessoa ferida e milhares de moradores sem eletricidade, informaram autoridades.



"Chuvas fortes e intensas e tempestades elétricas afetaram as regiões ocidental e central de Cuba, com acumulados superiores a 200 milímetros, e continuarão no restante do dia e amanhã, sábado", previu o Instituto de Meteorologia de Cuba (Insmet).



Tratam-se dos restos de Agatha, que atingiu a costa do Pacífico no sul do México e que, ao sair para o Atlântico, converteu-se no "possível ciclone tropical Uno", segundo o Centro de Furacões de Miami.



Zonas da capital cubana sofreram fortes inundações, como Havana Velha e Havana Central. "Lamenta-se a morte de duas pessoas na província de Havana e uma pessoa desaparecida em Pinar del Río", divulgou a agência Cubana de Noticias. A imprensa estatal divulgou imagens de socorristas retirando pessoas em canoas de Havana Central.



Em reunião presidida pelo primeiro-ministro cubano, Manuel Cruz, para avaliar os danos e coordenar as ações, divulgou-se que foram registrados 40 deslizamentos e que 398 habitantes foram evacuados, enquanto 1.836 decidiram buscar abrigos. Um total de 7% das pessoas na província de Havana são afetadas por danos ao serviço elétrico, ou 50.000 usuários.



Segundo o Centro de Furacões, o Uno tem ventos máximos de e se desloca a uma velocidade de 7 devendo atingir a parte central da península da Flórida neste sábado.