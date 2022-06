Embaixador da Ucrânia na Turquia acusa Rússia de exportar 'trigo roubado'

O embaixador da Ucrânia em Ancara acusou a Rússia nesta sexta-feira de roubar e exportar cereais ucranianos para a Turquia.



"A Rússia rouba os cereais da Ucrânia sem nenhum pudor e os exporta da Crimeia para o exterior, inclusive para a Turquia", denunciou Vasyl Bodnar no Twitter. "Pedimos ajuda à Turquia para resolver o problema."



O representante de Kiev na Turquia analisou os prejuízos sofridos por seu país e os danos causados pelo Exército russo, 100 dias após a invasão à Ucrânia pelas tropas de Moscou.



Pouco antes da guerra, a Ucrânia estava a caminho de se tornar o terceiro maior exportador mundial de trigo e era responsável por metade do comércio mundial de sementes de girassol e óleo.



A Turquia é aliada da Ucrânia, à qual fornece drones de combate, mas tenta manter uma posição neutra em relação à Rússia, da qual depende para se abastecer de energia e grãos. Ancara se ofereceu como mediadora para garantir corredores marítimos que permitiriam a exportação de cereais ucranianos.



A Ucrânia costumava exportar mensalmente 12% do trigo, 15% do milho e 50% do óleo de girassol do mundo. O conflito, que interrompeu as exportações devido ao bloqueio da Rússia aos portos ucranianos e à presença de minas no Mar Negro, provocou um aumento dos preços nos mercados agrícolas.



A ONU teme "um furacão de fome", principalmente nos países africanos, que importavam mais da metade do seu trigo da Rússia ou da Ucrânia.