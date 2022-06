Confrontos na fronteira entre Quirguistão e Tadjiquistão deixam feridos

Soldados do Quirguistão e Tadjiquistão trocaram tiros na fronteira em disputa nesta sexta-feira (3), um incidente que deixou feridos dos dois lados, anunciaram as autoridades do governo de Bishkek.



"Às 14h15 (5h15 de Brasília) de 3 de junho de 2022, terminou o tiroteio. Há feridos dos dois lados", afirma um comunicado divulgado pelo Comitê de Segurança do Quirguistão.



"Os guardas de fronteira tadjiques ignoraram os pedidos legais de abandonar o território da República do Quirguistão e abriram fogo contra o pessoal militar do Quirguistão", explicaram essas fontes.



"O lado tadjique usou morteiros" durante o tiroteio, acrescentaram as autoridades do Quirguistão.



O Tadjiquistão, um regime autoritário e isolado, ainda não se pronunciou sobre este incidente.



As populações que vivem nas áreas fronteiriças desses dois Estados pobres da Ásia Central (ex-repúblicas da União Soviética) se enfrentam regularmente pelo abastecimento de água e pelo uso da terra. E, com frequência, os guardas de fronteira se envolvem nestes conflitos.



Quase metade dos 970 quilômetros de fronteira comum entre o Tadjiquistão e o Quirguistão está em disputa por uma das partes. As negociações para delimitá-las avançaram pouco nos últimos anos.



A instabilidade dessa situação se refletiu em março e abril, quando também houve trocas de tiros na área.



Em 2021, o número de confrontos na fronteira aumentou significativamente, deixando mais de 50 mortos, o que sugere um ressurgimento do conflito.