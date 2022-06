Soldados do Quirguistão e Tadjiquistão trocaram tiros na fronteira em disputa nesta sexta-feira (3), um incidente que deixou feridos dos dois lados, anunciaram as autoridades do governo de Bishkek.



"Às 14H15 (5H15 de Brasília) de 3 de junho de 2022 terminou o tiroteio. Há feridos dos dois lados", afirma um comunicado divulgado pelo Comitê de Segurança do Quirguistão.