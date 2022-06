Fugitivo suspeito de matar família no Texas é abatido pela polícia

As forças de segurança do Texas mataram um assassino condenado que fugiu da prisão e que era suspeito de matar uma família, anunciaram as autoridades de um condado do sul do estado americano.



Os corpos de cinco pessoas - um adulto e quatro crianças - foram encontrados em uma casa na área de Centerville, no condado de Leon, na quinta-feira, informou gabinete do xerife, que atua como autoridade policial e política na localidade.



Gonzalo López foi morto na cidade de Jourdanton, em um tiroteio que começou depois que os policiais localizaram o veículo roubado da família vitimada, informou o porta-voz do Departamento de Justiça Penal do Texas (TDCJ), Jason Clark.



A polícia procurava López desde sua fuga em 12 de maio, quando era transferido de prisão em um ônibus. O prisioneiro cumpria pena de prisão perpétua por assassinato.