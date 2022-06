Biden pede proibição da venda de armas de assalto a particulares

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira aos congressistas que aprovem a proibição da venda a particulares de armas de assalto e carregadores de alta capacidade, para ajudar a conter os tiroteios em massa no país.



"Quantas matanças mais estamos dispostos a aceitar?", questionou Biden em pronunciamento transmitido pela TV, acrescentando que, se a proibição não for obtida, a idade para comprar essas armas deveria ser aumentada de 18 para 21 anos.



Biden classificou como "inconcebível" a recusa da maioria dos senadores republicanos a votar normas mais rígidas sobre as armas de fogo. "É hora de o Senado fazer alguma coisa", advertiu o presidente democrata, ressaltando que os congressistas "não podem falhar novamente com o povo americano".