Cinco pessoas são baleadas em ataque a tiros em cemitério nos EUA

Cinco pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (2) quando um atirador abriu fogo em um cemitério em Wisconsin, norte dos Estados Unidos, durante o sepultamento de um homem morto pela polícia dias atrás, informaram as autoridades e uma emissora local.



"Às 14H26 foram reportados muitos disparos no cemitério de Graceland. Há vítimas, mas desconhece-se quantas neste momento. A situação ainda está ativa e está sendo investigada", informou pelo Twitter o Departamento de Polícia de Racine.



Segundo a imprensa local, cinco pessoas ficaram feridas no funeral de Da'Shontay L. King Sr, um homem que foi morto pela polícia no fim de maio.



Os Estados Unidos, um país devastado pela violência com armas de fogo, está se recuperando de dois ataques a tiros ocorridos no mês passado: um em uma escola de ensino fundamental no Texas, que resultou na morte de 21 pessoas, e outro em um supermercado do estado de Nova York, que deixou dez mortos.