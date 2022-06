Preços do petróleo se recuperam

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quinta-feira, apesar da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de seus parceiros (Opep+) de acelerar o aumento de seu volume total de produção para julho.



Em Londres, o barril do Brent para entrega em agosto subiu 1,13%, a US$ 117,61. O WTI para o mesmo mês subiu 1,39%, a 116,87 dólares.



Para Jeffrey Halley, analista da Oanda, o aumento da produção em 648 mil barris por dia "nos próximos dois meses não irá aliviar de forma significativa a escassez de petróleo russo sancionado".



Essa aceleração esperada da produção da Opep+ é "parcialmente uma boa notícia, porque é menor do que o mercado esperava", embora, com esse volume, a Opep+ esteja longe de compensar a escassez de petróleo bruto procedente da Rússia, Líbia e Angola, destacou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.