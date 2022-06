Talibãs paquistaneses prorrogam cessar-fogo em Islamabad

Os talibãs paquistaneses anunciaram nesta quinta-feira (2) a prorrogação "até nova ordem" do cessar-fogo acordado em maio com o governo do Paquistão, uma decisão tomada graças aos "avanços" nas negociações de paz em Cabul.



O grupo fundamentalista islâmico Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) retomou no ano passado a luta armada, impulsionado pelo retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão, em agosto de 2021. No entanto, no início de maio se comprometeu com as autoridades paquistanesas a um cessar-fogo, respeitado desde então.



As negociações de paz começaram no mês passado em Cabul e foram aceleradas com a chegada de uma nova delegação de líderes tribais paquistaneses na terça-feira.



"Nos últimos dois dias de reuniões foram alcançados progressos substanciais e graças a isso a liderança do TTP decidiu prorrogar a trégua até nova ordem", disse Muhammad Khurasani, porta-voz dos talibãs paquistaneses, em nota.



O TTP é um grupo armado paquistanês que compartilha da mesma origem e ideologia dos talibãs afegãos, apesar de representarem organizações diferentes.



Entre 2007, ano de sua fundação, e 2014, o grupo cometeu vários atentados no Paquistão.