EUA sancionam seis mexicanos por apoio ao Cartel Jalisco Nova Geração

Os Estados Unidos impuseram sanções a seis mexicanos, incluindo um chefe de polícia, por apoiar ou agir em nome do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), que trafica boa parte do fentanil e outras drogas que entram no país norte-americano, anunciou nesta quinta-feira (2) o Departamento do Tesouro.



Entre os sancionados destaca-se Severo Flores Mendoza, um policial municipal "corrupto" que "proporciona informação policial ao CJNG em troca de propinas", destacou em nota o Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro.



Atualmente, chefia a polícia de Ameca, em Jalisco (centro-leste), e coordena chefes da polícia da região de Valles de Jalisco, composta por 14 municípios e situada entre Guadalajara e Puerto Vallarta, acrescentou.



Puerto Vallarta é um reduto estratégico do CJNG, não apenas para o narcotráfico, mas também para a lavagem de dinheiro e a extorsão.



O Tesouro também sanciona Julio César Montero Pinzón, que "orquestra assassinatos de adversários e políticos", assim como quatro familiares de Saúl Alejandro Rincón Godoy, codinome Chopa, falecido alto dirigente do CJNG. Concretamente sua mãe, dois irmãos e um cunhado.



"A violência e a corrupção têm sido fundamentais para o desenvolvimento do CJNG na última década", afirma o vice-secretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson, citado no comunicado.



Como resultado destas sanções, todos os bens e participações em bens destas pessoas que estão nos Estados Unidos ou que estejam em poder ou sob o controle de americanos estão bloqueados.



Este tipo de sanções não são necessariamente permanentes, mas são emitidas com o propósito de motivar uma mudança de conduta de parte das pessoas identificadas.