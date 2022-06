Ford anuncia US$ 3,7 bi em investimentos e 6.200 novos empregos nos EUA

A Ford anunciou, nesta quinta-feira (2), sua intenção de investir 3,7 bilhões de dólares e criar 6.200 empregos no norte dos Estados Unidos para acelerar a produção de veículos elétricos e também lançar novos modelos com motores a combustão.



A fabricante automobilística americana também prevê contratar em definitivo 3.000 funcionários que atualmente ocupam postos temporários, informou o grupo em comunicado.



A expansão está sendo implementada nas fábricas já existentes em Ohio, Michigan e Missouri, estados do centro-norte do país, a mesma região em que fica a sede da companhia e onde atua o poderoso sindicato automobilístico UAW.



Por sua vez, os grandes projetos relacionados com os veículos elétricos estão sendo instalados em estados mais ao sul, onde os empregados são tradicionalmente menos sindicalizados.



A própria Ford havia anunciado em setembro, junto com a sócia sul-coreana SK Innovation, um investimento de 11,4 bilhões de dólares e a criação de 11.000 postos de trabalho para três fábricas de baterias e uma de produção de veículos em Kentucky e Tennessee.



O presidente americano, Joe Biden, que impulsiona a transição para veículos sem emissões de CO2, tem insistido repetidamente que os novos postos de trabalho neste segmento estejam representados por um sindicato.



Com seu novo investimento, a Ford prevê aumentar a produção de versões elétricas da popular picape F-150 e da van Transit, e lançar um novo veículo elétrico para profissionais até 2025.



A empresa leva alguns anos em sua transição para este segmento em crescimento, com o objetivo inicial de investir 50 bilhões de dólares e fabricar dois milhões de veículos elétricos por ano até 2026.



Mas a fabricante também mantém o foco nos veículos com motor a combustão. Com este novo investimento, prevê lançar novas versões da picape Ranger e do Mustang coupé, além de aumentar a produção da Transit.



FORD MOTOR