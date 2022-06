EUA anuncia sanção a gestor de Putin e empresa de iates para oligarcas russos

O Departamento do Tesouro americano anunciou, nesta quinta-feira (2), a inclusão em sua lista de sanções de novos nomes ligados ao presidente russo, Vladimir Putin, intensificando a pressão para que Moscou ponha fim à invasão da Ucrânia.



Um dos afetados é o violoncelista Sergei Pavlovich Roldugin, um amigo muito próximo de Putin, "há mais de 40 anos", assim como seu "gestor de fundos", "membro de um sistema que administra" sua "riqueza offshore". No final de fevereiro, Roldugin já havia sido incluído pela União Europeia (UE) em uma lista de sanções.



Sua esposa, a soprano Elena Mirtova também aparece na lista de hoje, o que significa o congelamento de seus possíveis ativos nos Estados Unidos e o bloqueio de seu acesso ao mercado norte-americano.



A porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, e o magnata do aço Alexei Mordashov, "um dos milionários mais ricos da Rússia", que já está na mira da UE, foram incluídos na lista negativa do Departamento de Estado. Ambos estão proibidos de entrarem nos Estados Unidos.



As sanções atingem, ainda, vários iates de tamanho grande, supostamente usados por Putin, como "Graceful", "Olympia", "Shellest" e "Nega".



A empresa Imperial Yachts, fornecedora de serviços de superiates para "membros da elite russa, incluindo o círculo íntimo do presidente Putin", também está na lista do Tesouro americano; assim como a Skyline Aviation, com sede em San Marino.



Em um comunicado, o Tesouro diz se tratar de "redes-chave usadas pelas elites da Rússia, incluindo o próprio presidente Vladimir Putin, para tentar ocultar, movimentar dinheiro e desfrutar, anonimamente, de seus bens de luxo ao redor do planeta".



Com isso, acrescenta a nota, consegue evitar as sanções ocidentais sem precedentes impostas desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.