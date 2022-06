Programa Pegasus foi usado contra criminoso na Holanda

Em 2019, os serviços secretos holandeses (AIVD) utilizaram o polêmico programa de espionagem Pegasus em várias investigações, incluindo uma concentrada na busca do criminoso mais procurado do país: o traficante Ridouan Taghi - informou o jornal local Volkskran.



O programa, do grupo israelense NSO, permite ativar a distância câmeras e microfones de um smartphone. Seu uso é criticado por violar a vida privada e gerou polêmica em vários países, nos quais alguns governos foram acusados de utilizá-lo para espionar membros da oposição.



Citando quatro fontes anônimas, o Volkskrant afirma que, apesar de a busca por criminosos não fazer parte do escopo dos serviços secretos, o AIVD ajudou a polícia a encontrar Taghi. Ele foi detido em Dubai.



Nem os serviços secretos, nem o grupo NSO comentaram o caso.