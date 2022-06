Os embaixadores dos países da União Europeia (UE) retiraram nesta quinta-feira o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, do sexto pacote de sanções contra a Rússia, abrindo caminho para a implementação da nova rodada de restrições.



A Hungria exigiu a remoção do líder religioso da lista de sanções, e agora os 27 países do bloco devem formalizar a aprovação do sexto pacote de restrições, que inclui um embargo parcial às compras de petróleo russo.