Autoridades atualizam para nove total de mortos por Agatha no sul do México

O governo do estado de Oaxaca (sul) ajustou, nesta quinta-feira (2), para nove mortos e seis desaparecidos o balanço da passagem do furacão Agatha pela costa sul do Pacífico mexicano, onde deixou um cenário de destruição.



"Temos 9 mortes legalmente confirmadas e temos 6 pessoas ainda desaparecidas", declarou o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, em uma videochamada durante a coletiva presidencial diária.



Na quarta-feira, as autoridades anunciaram 11 mortos e 22 desaparecidos. Este saldo foi atualizado depois que se restabeleceu a comunicação e se levou ajuda para as cidades afetadas, localizadas em montanhas de difícil acesso.



Primeiro furacão da temporada no Pacífico, Agatha tocou a costa na tarde de segunda-feira como categoria 2 na escala Saffir Simpson (máximo de 5), na altura de Puerto Ángel.



Todos os anos, o México sofre com a chegada de ciclones tropicais em sua costa no Pacífico e no Atlântico, geralmente entre maio e novembro.



Em outubro de 1997, o furacão Paulina atingiu a costa do Pacífico mexicano como furacão 4, deixando mais de 200 mortos. Os estados de Oaxaca e Guerrero foram os mais afetados.