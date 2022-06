Amazon fechará loja digital Kindle na China

O gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou, nesta quinta-feira (2), que fechará sua loja de e-books Kindle no próximo ano, desistindo desse setor no enorme mercado chinês.



Em 2019, a Amazon já havia fechado sua plataforma de comércio digital no país asiático, onde enfrentava a concorrência de poderosos rivais bem estabelecidos, como Alibaba e JD.com.



"A Amazon encerrará suas atividades em sua loja de livros digitais Kindle China em 30 de junho de 2023", disse o grupo em um comunicado divulgado na rede social Weibo.



O gigante não informou o que motivou sua decisão.



A Amazon lançou seu serviço Kindle na China em 2013, apostando no crescimento de um mercado potencialmente gigantesco e de uma população ávida por novas tecnologias.



Na China, o grupo americano oferecia um serviço diferente do restante do mundo, com um número muito mais restrito de livros estrangeiros e sujeito à aprovação das autoridades chinesas.



A Amazon vendeu milhões de "livros" Kindle na China, que se tornou seu primeiro mercado em 2016.



