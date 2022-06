Rússia propõe encontrar acordos individuais sobre dívida com credores

Depois de pagar com atraso os juros de sua dívida, devido a sanções ocidentais, a Rússia anunciou nesta quinta-feira (2) que está disposta a fechar um acordo diretamente com os credores insatisfeitos.



"O Ministério das Finanças da Rússia informa que está pronto para considerar e, se houver motivos necessários, resolver bilateralmente todas as reclamações relativas ao cumprimento integral das obrigações da dívida no âmbito dos eurobônus Rússia-2022", diz o comunicado do órgão.



Na nota, o ministério publicou dois e-mails para os quais as queixas devem ser enviadas e garantiu que "todas as demandas serão examinadas".



"Um certo número de detentores de títulos estrangeiros da Rússia" exige "o pagamento de juros adicionais para o período entre a data prevista de amortização desses títulos (4 de abril de 2022) e a data da transferência efetiva dos fundos para os proprietários", acrescenta o texto.



Alguns credores "consideram que o atraso neste pagamento, devido unicamente à atuação ilegal dos intermediários financeiros estrangeiros, é consequência do uso intencional por parte do emissor dos fundos emprestados para além do prazo estabelecido", reforça o comunicado.



Em uma nota em separado, o Ministério afirmou ainda que o Citibank, com sede em Londres, não desempenha mais qualquer papel no pagamento dos bônus russos. A tarefa agora é do National Settlement Depository (NSD), um órgão russo centralizado responsável pelo depósito dos valores financeiros negociados no país.



No final de maio, a Rússia anunciou que pagaria sua dívida externa em rublos. Devido às sanções, não poderia fazê-lo em dólares, apesar de sua grande liquidez financeira.



Até agora, a Rússia conseguiu evitar a inadimplência, mas enfrenta cada vez mais dificuldades para pagar suas dívidas, à medida que as sanções ocidentais endurecem.



Nesta quarta-feira, um comitê de credores disse que, pela primeira vez, a Rússia deixou de pagar juros de 1,9 milhão de euros de sua dívida com vencimento em 4 de abril.