China expressa oposição a negociações comerciais entre EUA e Taiwan

A China expressou nesta quinta-feira (2) oposição veemente às negociações comerciais entre Estados Unidos e Taiwan, ilha autônoma que Pequim considera parte de seu território.



"A China se opõe de modo veemente a qualquer forma de intercâmbio oficial entre qualquer país e Taiwan, incluindo a negociação e assinatura de um acordo econômico e comercial com conotações soberanas e caráter oficial", disse o porta-voz do ministério do Comércio, Gao Feng, a repórteres, um dia após o anúncio do começo das negociações comerciais entre Taiwan e Estados Unidos.



Em 23 de maio, durante uma viagem pela Ásia, o presidente americano Joe Biden anunciou uma nova associação econômica Ásia-Pacífico.



Estados Unidos e Taiwan estão vinculados desde 1994 por um "marco" de comércio e invertimento.



Taipé também aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2002, o que contribuiu para o crescimento do comércio bilateral.



A etapa seguinte na relação econômica seria um acordo comercial formal, que atualmente depende de um complexo cenário político.



O governo dos Estados Unidos não reconhece Taiwan de maneira oficial, como a maioria dos países. Mas Washington é o maior sócio e fornecedor de armas para Taipé.