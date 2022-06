Novo tiroteio nos EUA deixa quatro mortos em hospital

Um homem armado matou quatro pessoas na quarta-feira (1) em um hospital de Tulsa, Oklahoma, informou a polícia, um novo tiroteio que provoca comoção nos Estados Unidos, país ainda abalado pelo massacre da semana passada em uma escola do Texas.



O atirador, armado com um rifle e uma pistola, morreu no tiroteio no complexo do hospital Saint Francis de Tulsa, informou a polícia.



"Temos quatro civis mortos, temos o atirador que está morto, e acreditamos que ele cometeu suicídio", disse o vice-comandante do Departamento de Polícia de Tulsa, Eric Dalgleish.



Ele indicou que os policiais responderam imediatamente após as ligações de emergência que alertaram sobre a invasão de um atirador no segundo andar de uma clínica anexa ao hospital.



A polícia "ouviu tiros no prédio" ao chegar ao local, disse Dalgleish, observando que os policiais revistaram o prédio andar por andar e sala por sala para liberar o local enquanto o tiroteio ainda era considerado ativo.



Mais cedo, o capitão da polícia Richard Meulenberg afirmou que agentes se referiram à cena como "catastrófica", com "várias" pessoas baleadas e "múltiplos feridos".



As autoridades não anunciaram um número exato de feridos.



Dalgleish afirmou que o ataque, a partir do momento das ligações de emergência até a intervenção dos agentes, durou cerca de quatro minutos. O atirador ainda não foi identificado.



O presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio e o governo ofereceu apoio às autoridades locais.



Elizabeth Buchner, assistente jurídica que mora atrás do edifício onde aconteceu o tiroteio, explicou que saiu correndo de casa ao ouvir o barulho de helicópteros e a comoção no hospital.



"Foi o maior dispositivo de segurança que vi na minha vida", disse Buchner, de 43 anos, à AFP.



Melissa Provenzano, legisladora estadual de Oklahoma, logiou a resposta rápida da polícia. "Poderia ter sido muito pior", declarou ao canal CNN.



A política expressou ainda a frustração com a repetição das tragédias no país.



"Nós merecemos algo melhor (...) Estas coisas são evitáveis e é tempo de acordar e solucionar", disse.



O incidente é o mais recente de uma série de ataques mortais executados por homens armados no último mês nos Estados Unidos.



No dia 24 de maio, um jovem com um fuzil AR-15 invadiu uma escola em Uvalde, Texas, e assassinou 19 crianças e duas professoras, até ser abatido por policiais.



Dez dias antes, um supremacista branco matou 10 pessoas - a maioria delas negras - em um supermercado em Buffalo, no estado de Nova York. O atirador sobreviveu e está enfrentando acusações na justiça.



O controle do acesso a armas de fogo - um direito garantido pela segunda emenda da Constituição - enfrenta uma profunda resistência nos Estados Unidos, sobretudo por parte dos republicanos e de alguns estados rurais democratas.



Mas Biden, que visitou Uvalde no fim de semana, se comprometeu a "seguir pressionando" por uma reforma.