Presidente da Argentina participará de Cúpula das Américas nos EUA

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, confirmou sua presença na Cúpula das Américas, que terá início em 6 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (1º) uma fonte do governo.



O líder argentino enviou uma carta ao comitê organizador para confirmar sua participação e mais tarde recebeu uma ligação de seu par americano, Joe Biden, com quem manteve uma conversa de 25 minutos, especificou a fonte à AFP.



Há um mês, Fernández, na qualidade de presidente pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), havia exortado aos organizadores da Cúpula que evitassem "exclusões que impeçam que todos as vozes do hemisfério dialoguem e sejam escutadas".



Cuba, Nicarágua e Venezuela foram excluídos da cúpula continental. O chefe de Estado argentino resolveu participar do encontro após conversas com vários líderes da região, entre eles Andrés Manuel López Obrador (México), Gabriel Boric (Chile) e Luis Arce (Bolívia), segundo a imprensa da Argentina.