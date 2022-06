Wall Street fecha em leve baixa

Wall Street fechou em leve baixa nesta quarta-feira, após um novo dia de volatilidade e a divulgação de novos dados sobre a economia americana.



O índice Dow Jones perdeu 0,54%, a 32.813,23 pontos, e o Nasdaq, 0,72%, a 11.994,46 pontos. O S&P; 500 teve baixa de 0,74%, a 4.101,23 unidades.



Os índices começaram a cair na metade da manhã, após a divulgação de informações sobre a atividade do setor manufatureiro nos Estados Unidos, setor que cresceu em um ritmo maior em maio, após meses de desaceleração. A notícia fez subir as taxas dos títulos do Tesouro e o dólar, enquanto as ações caíram.



A divulgação do Livro Bege - relatório sobre a conjuntura - do Federal Reserve deu um pouco de impulso ao mercado na parte da tarde.



Os bancos lideraram as quedas do dia, depois que o presidente do JPMorgan, Jamie Dimon, disse em entrevista coletiva que os investidores devem se preparar "para um furacão", referindo-se aos desafios combinados da inflação, do ajuste monetário e da guerra na Ucrânia.



Dow