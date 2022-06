Suspeito de massacre em supermercado nos EUA é acusado de terrorismo doméstico

O adolescente branco acusado de matar a tiros 10 pessoas negras em um ataque racista em um supermercado em Buffalo, Nova York, foi denunciado nesta quarta-feira (1º) por terrorismo doméstico.



Payton Gendron, de 18 anos, também é alvo de 10 acusações de assassinato em primeiro grau, segundo um documento divulgado no site do sistema judiciário do estado de Nova York.



A denúncia, que inclui 25 acusações, afirma que Gendron estava motivado pelo ódio quando supostamente matou 10 pessoas e feriu outras três durante o tiroteio no supermercado Tops Friendly Market em Buffalo no mês passado.



As outras acusações incluem tentativa de homicídio e posse de armas. Ele será notificado no Tribunal do Condado de Erie nesta quinta-feira às 14h00 (15h00 de Brasília), disse à AFP um porta-voz da promotoria.



O jovem, que havia se declarado inocente de assassinato em primeiro grau, enfrenta acusações por cada uma das vítimas, que tinham entre 32 e 86 anos de idade.



O crime de terrorismo doméstico, que entrou em vigor em 2020, acarreta em pena de prisão perpétua.



As autoridades federais estão também considerando apresentar acusações por crimes de ódio contra Gendron.