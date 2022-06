Hungria bloqueia sanções da UE contra a Rússia por inclusão do patriarca Kirill

A Hungria manteve, nesta quarta-feira, seu veto à aprovação formal do sexto pacote de sanções europeias contra a Rússia, em razão da inclusão do chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, na lista de restrições, disseram fontes diplomáticas.



Os embaixadores dos 27 países da União Europeia (UE) se reuniram nesta quarta-feira para formalizar o acordo político concluído na segunda-feira pelos líderes do bloco em uma cúpula, mas não conseguiram superar as reticências húngaras.



Na segunda, os líderes europeus aprovaram um embargo às compras de petróleo russo que chega por via marítima, excluindo por enquanto o petróleo que passa por oleodutos, para contornar o veto da Hungria.



O sexto pacote de medidas restritivas inclui a ampliação da lista de autoridades, personalidades e entidades russas sancionadas, e a Hungria exige a retirada do nome de Kirill.



Diplomatas consultados apontaram que a Hungria se nega a aprovar seu voto à implementação do sexto pacote com Kirill na lista.



O líder religioso, de 75 anos, é muito próximo ao presidente Vladimir Putin, e por isso a Comissão Europeia havia sugerido a sua inclusão na lista de sancionados.



De acordo com os diplomatas, a reunião dos embaixadores previa polir os detalhes, em particular os aspectos legais, tendo em vista a implementação do pacote de sanções.



Novas discussões foram acordadas para resolver as diferenças.