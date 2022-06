Ataque 'terrorista' no Mali mata um capacete azul

Um capacete azul da missão das Nações Unidas no Mali morreu e outros três ficaram feridos nesta quarta-feira (1º) durante um ataque ao seu comboio em Kidal (norte), segundo informou nas redes sociais o porta-voz da Minusma, Olivier Salgado.



Os capacetes azuis faziam parte do contingente jordaniano da missão da Minusma, informou um funcionário de segurança sob condição de anonimato.



A Minusma falou anteriormente de um ataque "terrorista", sem dar mais informações sobre os supostos autores do ataque.



"Seu comboio recebeu disparos diretos de armas leves e lança-foguetes durante uma hora", indicou Salgado em seu primeiro tuíte.



"Infelizmente, um dos capacetes azuis morreu após ser ferido no ataque desta manhã", acrescentou algumas horas mais tarde.



Criada em 2013 e composta por cerca de 13.000 soldados, a Minusma tem como objetivo apoiar o processo político no Mali. No total, 172 capacetes azuis morreram por causa de ataques desde o início desta operação.