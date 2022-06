Ucrânia assegura que não atacará território russo com novas armas fornecidas pelos EUA

A Ucrânia deu "garantias" aos Estados Unidos de que não usará os novos sistemas de mísseis prometidos por Washington para atacar o território russo, declarou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.



"É a Rússia que está atacando a Ucrânia, não o contrário. Para ser claro, a melhor maneira de evitar a escalada é a Rússia parar a agressão e a guerra que lançou", disse ele a repórteres em resposta às acusações de Moscou sobre o uso deste novo armamento dos EUA contra eles.



"Quanto aos sistemas de armas que estamos fornecendo, os ucranianos nos deram garantias de que não usarão esses sistemas contra alvos no território russo", acrescentou junto ao secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na terça-feira que vai "fornecer aos ucranianos sistemas de mísseis e munições mais avançados que lhes permitirão alcançar com maior precisão os principais alvos no campo de batalha da Ucrânia".



No entanto, para evitar um confronto direto entre Washington e Moscou, também afirmou que não pensou em fornecer à Ucrânia "os meios para alcançar alvos fora de suas fronteiras".



No entanto, o Kremlin acusou Washington nesta quarta-feira de "jogar lenha da fogueira" em meio a um intenso conflito que começou em 24 de fevereiro com a invasão da Ucrânia por tropas russas.



"Tais entregas não encorajam a liderança ucraniana a querer retomar as negociações de paz", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov.