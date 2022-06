Terremoto de 6,1 graus deixa quatro mortos no sudoeste da China

Ao menos quatro pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um terremoto de 6,1 graus de magnitude, seguido de um forte tremor secundário, na província de Sichuan, sudoeste da China, informou a imprensa estatal.



O terremoto no município de Lushan foi seguido três minutos depois por outro de 4,5 graus no município vizinho de Baoxing, informou o Centro de Redes Sísmicas da China (CENC).



Os locais afetados são áreas rurais montanhosas, 100 km ao oeste da capital provincial Chengdu.



A profundidade dos tremores foi de 17 e 18 quilômetros, segundo o CENC.



O balanço mais recente registra "quatro mortos e 14 feridos", informou o canal público CCTV.



Quase 4.500 médicos, bombeiros, militares, socorristas e policiais foram mobilizados para operações de busca e resgate, atendimentos aos feridos, liberação das vias e transporte de moradores para um local seguro.



O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) calculou a magnitude do terremoto em 5,9 graus, com epicentro a 10 km de profundidade.



Em maio de 2008, um terremoto de 7,9 graus deixou 87.000 mortos ou desaparecidos em Sichuan.



Weibo