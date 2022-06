Russos consolidam posições no centro de Severodonetsk

As forças russas estão consolidando suas posições no centro de Severodonetsk, uma cidade estratégica no leste da Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira o governador regional Sergei Gaidai.



"Os russos continuam seu ataque e consolidam suas posições no centro Severodonetsk", escreveu o governador no Telegram.



Desde que a cidade de Lugansk foi tomada pelos separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou em 2014, Severodonetsk virou a capital administrativa das autoridades ucranianas na região de Lugansk.



As forças russas também executam ataques nos distritos do norte, sul e leste, acrescentou o governador.



Na terça-feira, Gaidai anunciou que as tropas russas controlavam "a maior parte da cidade".



"Continuam destruindo as infraestruturas e as instalações industriais", afirmou após o ataque na véspera contra a fábrica química Azot, que atingiu um tanque de ácido nítrico.