Presidente do Congresso do Equador removida do cargo por descumprimento de funções

A maioria do Congresso do Equador decidiu na terça-feira remover Guadalupe Llori da presidência do Legislativo, por descumprimento de funções ao não ter autorizado em sessões anteriores a análise de moções com pedidos para sua destituição



Com 81 votos da oposição, o plenário da Assembleia Nacional decidiu pelo afastamento de Llori, próxima ao presidente Guillermo Lasso, da presidência do Congresso, integrado por 137 parlamentares.



Apesar da destituição da presidência do Congresso, Llori, do dividido partido indígena Pachakutik, permanecerá como parlamentar. A presidência do Legislativo foi assumida pelo deputado independente Virgilio Saquicela.



O novo presidente do Legislativo pediu "respeito à divisão de poderes, porque este contrapeso é necessário".



Llori não compareceu à sessão, assim como os deputados governistas.



A ex-presidente do Congresso foi destituída com os votos dos deputados da União pela Esperança (do ex-presidente Rafael Correa), do conservador Partido Social Cristão (ex-aliado de Lasso) e por alguns parlamentares da Esquerda Democrática e do Pachakutik.