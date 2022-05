Israel acusa Irã de roubar documentos da AIEA

Israel acusou nesta terça-feira (31) o Irã de ter roubado documentos "confidenciais" da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e de usá-los para sumir com evidências de seu programa nuclear.



O Estado hebraico considera uma ameaça para sua segurança o programa nuclear do Irã, o qual acusa de querer desenvolver a bomba nuclear, algo negado pelas autoridades iranianas.



A República Islâmica "roubou documentos confidenciais da AIEA e usou essas informações para se livrar sistematicamente das inspeções" de seu programa nuclear, denunciou no Twitter o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennet.



A declaração do primeiro-ministro estava acompanhada de um link em que apareciam documentos em persa, apresentados como confidenciais e traduzidos ao inglês. Também havia fotos que supostamente provam a denúncia de Israel.



Essas acusações ocorrem um dia depois da publicação de um relatório da AIEA, considerado nem "equilibrado" nem "justo" por parte das autoridades iranianas.



A AIEA alertou que havia questões ainda "não resolvidas" no programa nuclear iraniano, como a presença de urânio enriquecido em três usinas na província de Teerã.



Segundo a agência da ONU, essas reservas de urânio estão perto de alcançar a quantidade necessária para desenvolver uma bomba nuclear.



Essa questão entre o Irã e a AIEA ocorre paralelamente às negociações para reativar o acordo nuclear iraniano de 2015, assinado em Viena.



