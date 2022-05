Uvalde começa a enterrar vítimas de tiroteio escolar

Uma semana depois do tiroteio em uma escola de Uvalde que provocou grande comoção nos Estados Unidos, a pequena cidade do Texas enterra nesta terça-feira (31) as primeiras vítimas do massacre, um dos mais violentos dos últimos anos.



Os funerais das 19 crianças e duas professoras mortas em 24 de maio pelos tiros de Salvador Ramos, de 18 anos, prosseguirão até meados de junho.



Uma das primeiras cerimônias, às 14H00 locais (16H00 de Brasília), será a de Amerie Jo Garza, uma menina que acabara de completar 10 anos quando foi assassinada.



Esta "pequena diva curiosa que 'odiava vestidos' e tinha um grande coração" sonhava em virar professora de arte, escreveu a família no obituário.



Na segunda-feira, parentes e anônimos prestaram uma homenagem diante de seu caixão, em uma funerária que fica diante da escola onde aconteceu o massacre.



O funeral de outra vítima, Maite Rodriguez, de 10 anos, acontecerá às 19H00 locais (21H00 de Brasília). A menina, que sonhava em ser bióloga marinha, era "carinhosa, carismática, amorosa", escreveu sua mãe, Ana Rodriguez, no Facebook. "E, acima de tudo, era minha melhor amiga".



"Este pesadelo horrível e sem sentido, do qual não consigo acordar, destruiu absolutamente minha vida e meu coração", acrescentou.



Além do luto, os habitantes de Uvalde, assim como muitos americanos, expressaram nos últimos dias raiva e incompreensão com a demora da intervenção da polícia, o que levou as autoridades a pedir desculpas.



Dezenove policiais permaneceram no corredor da escola do ensino fundamental Robb sem intervir por quase 45 minutos, enquanto Salvador Ramos estava trancado em uma sala de aula com alunos.



Quando entrou no local, a polícia matou o jovem armado.



A tragédia, como as anteriores, provocou uma onda de pedidos por regras mais severas para o acesso a armamento, em um país com mais armas que habitantes e que registra regularmente tiroteios fatais.



O presidente Joe Biden visitou a escola de Uvalde no domingo e ouviu os apelos de vários moradores: "Faça algo!"



O presidente "deve aprovar leis para que possamos proteger as crianças das AR-15", afirmou Robert Robles, de 73 anos, ao mencionar a arma semiautomática usada na escola Robb.



Ricardo García, de 47 anos e que trabalhava no hospital de Uvalde no dia do massacre, contou que "não consegue tirar da cabeça o choro das mães quando recebiam a notícia fatal".



"É necessário de parar de vender armas, ponto", completou.



- "Seguir pressionando" -



Na segunda-feira, Biden prometeu "seguir pressionando" por uma regulamentação mais severa das armas de fogo.



"Não faz sentido poder comprar algo que dispara até 300 tiros", disse.



"Acredito que as coisas ficaram tão graves que deixa todo mundo mais racional sobre o tema", disse o presidente democrata, após um fim de semana marcado por uma série de tiroteios que deixaram vários mortos e dezenas de feridos, tragédias que se tornaram recorrentes nos Estados Unidos.



Mas passar das palavras aos atos será difícil. A pequena maioria dos democratas no Congresso não permite aprovar de modo solitário este tipo de legislação.



Qualquer projeto de lei sobre o assunto precisa de maioria qualificada no Senado, e para isso é necessária a aprovação dos republicanos, ou pelo menos de uma parte deles, tradicionalmente menos inclinados a legislar sobre o tema.