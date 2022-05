Dois soldados russos condenados a 11 anos de prisão na Ucrânia por bombardeios

(foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Um tribunal ucraniano condenou nesta terça-feira a 11 anos e meio de prisão dois soldados russos acusados de bombardear com lança-mísseis múltiplos duas localidades da região de Kharkiv, no nordeste do país.Alexander Bobykin e Alexander Ivanov foram declarados culpados de "violar os usos e costumes da guerra" após um julgamento que começou há algumas semanas, segundo a agência Interfax-Ucrânia.Ainda de acordo com a agência, os dois acusados "reconheceram totalmente sua culpa e declararam que estavam arrependidos".Eles foram acusados pelos promotores de lançar mísseis Grad contra duas localidades da região nordeste de Kharkiv nos primeiros dias da guerra.Na semana passada, o tribunal de Kiev condenou à prisão perpétua um soldado russo de 21 anos por crimes de guerra.De acordo com o Ministério Público ucraniano, o país abriu mais de 12.000 investigações por crimes de guerra desde 24 de fevereiro, quando começou a invasão russa.