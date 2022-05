Governo Ortega pede ao Congresso que dissolva a Academia Nicaraguense de Línguas

O governo da Nicarágua pediu ao parlamento o fechamento da Academia Nicaraguense de Línguas, entidade com 94 anos de existência, acusada junto com outras 82 organizações sem fins lucrativos de infringir a lei por não se declarar "agente estrangeiro", segundo a agenda de sessões.



A iniciativa será discutida na terça-feira em sessão plenária do parlamento, que tem maioria pró-governo.



A Academia Nicaraguense de Línguas, com sede em Manágua, foi criada em agosto de 1928, e entre seus destacados membros está o escritor Sergio Ramírez.



A proposta de cancelamento de 83 ONGs, que inclui a Academia, foi apresentada pelo presidente da Comissão de Justiça e Governança, o sandinista Filiberto Rodríguez, que aponta na nota de motivos que elas não se registraram como "agentes estrangeiros", o que é exigido por lei.



A Real Academia Espanhola (RAE) expressou nesta segunda-feira sua "profunda preocupação com a notícia do possível fechamento" de sua contraparte nicaraguense, "que causará seu desaparecimento após 94 anos de serviço ao maior valor cultural da nação".



Com essas 83 ONGs, chega a mais de 200 o número de entidades fechadas pelo governo do presidente Daniel Ortega desde 2018, no contexto da crise desencadeada pelos protestos antigovernamentais, que deixaram um saldo de mais de 355 mortos e milhares de exilados.



O governo acusa essas organizações, incluindo defensoras de direitos humanos, de usar as doações recebidas para tentar derrubar seu governo com o apoio dos Estados Unidos.



O presidente de 76 anos está no poder desde 2007 e conquistou um quarto mandato consecutivo nas eleições de novembro, após a prisão de seus principais adversários.