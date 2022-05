UE destinará EUR 9 bilhões à Ucrânia para 'liquidez imediata'

Os líderes da União Europeia (UE) reunidos em Bruxelas concordaram em destinar à Ucrânia 9 bilhões de euros (9,63 bilhões de dólares) para auxiliar a economia do país, alvo de uma invasão russa, anunciou nesta segunda-feira (30) o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



O Conselho "continuará ajudando a Ucrânia em suas necessidades imediatas de liquidez", tuitou Michel durante a cúpula, ressaltando um "apoio firme e concreto à reconstrução da Ucrânia".



O governo ucraniano estima suas necessidades mais urgentes em cerca de 5 bilhões de euros ao mês. Os financiamentos europeus serão realizados mediante empréstimos com taxas de juros especiais, informou uma fonte europeia.



Durante o dia, os líderes da UE também concordaram em implementar um embargo a uma parte considerável de suas importações de petróleo procedente da Rússia.



Segundo Michel, o acordo afetará "mais de dois terços" das compras europeias de petróleo russo como parte do sexto pacote de sanções da UE contra a Rússia.



Fontes diplomáticas anteciparam que o acordo se concentra no embargo às importações de petróleo russo que chegam por via marítima e exclui por enquanto as entregas mediante oleodutos.



O plano foi a saída encontrada para superar a oposição da Hungria a um embargo generalizado ao petróleo russo, já que o país - dependente do petróleo bruto que recebe da Rússia por oleoduto - afirma que tal medida seria uma ameaça à sua segurança energética.



Além do controverso embargo petroleiro, o sexto plano de medidas da UE contra a Rússia inclui a retirada de mais bancos deste país da rede interbancária Swift e a inclusão de novos nomes da lista de funcionários russos sancionados.