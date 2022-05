Carro-bomba explode em Melitopol e autoridades russas acusam a Ucrânia

Um carro-bomba explodiu nesta segunda-feira em Melitopol e deixou dois feridos, informou a administração pró-Rússia da cidade do sul da Ucrânia, que acusa Kiev de estar por trás do "atentado".



"Às 8H00 um carro-bomba explodiu no centro da cidade", anunciou a administração da cidade que fica perto do Mar de Azov. Os feridos são dois "voluntários da ajuda humanitária", de 25 e 28 anos.



Uma investigação foi aberta.



Por seu lado, a comissão de investigação russa, órgão poderoso encarregado de investigar os crimes mais graves, afirmou posteriormente que três pessoas ficaram feridas nesta "explosão organizada por sabotadores ucranianos" e que duas delas foram hospitalizadas.



"É um ato terrorista cínico do regime de Kiev, um ato destinado a aterrorizar os habitantes de nossa cidade, um ato direcionado contra civis", acusou Galina Danilshenko, a nova prefeita da cidade, designada pelas forças russas, citada pela agência russa Ria Novosti.



"É uma situação horrível, e o regime de Kiev não pode se acostumar com a ideia de que os habitantes de Melitopol não querem saber nada sobre o regime de Kiev, queremos viver uma nova vida, uma vida pacífica", acrescentou.



Melitopol foi conquistada pelas forças russas nos primeiros dias da ofensiva de Moscou na Ucrânia. O prefeito Ivan Fedorov foi detido pelos russos em 11 de março e liberado alguns dias depois. Um governo pró-Moscou foi instalado na cidade.